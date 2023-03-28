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Сегодня, 16:11

Полузащитник сборной Ирака: «Думаю, Пиняев перейдет в «Манчестер Юнайтед» и будет разрывать АПЛ»

Иван Торопцев
Корреспондент
Сергей Пиняев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник сборной Ирака Осама Рашид оценил перспективы полузащитника «Локомотива» и сборной России Сергея Пиняева.

«Сергей Пиняев — лучший футболист сборной России. Он очень хорош, топ-уровень! Уверен, впереди у него большая европейская карьера. Пиняев стажировался в «Манчестер Юнайтед»? Ничего себе! Тогда понятно, почему он так хорошо играет. Думаю, со временем он перейдет туда и будет разрывать АПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Рашида.

В товарищеском матче Россия — Ирак (2:0) Сергей Пиняев забил дебютный мяч за национальную команду и стал самым молодым автором гола в истории российской сборной.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igrok-sbornoj-iraka-dumayu-pinyaev-perejdet-v-myu-i-budet-razry-vat-apl/
Сергей Пиняев
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Манчестер Юнайтед
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