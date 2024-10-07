Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 15:40

Полузащитник сборной России Головин: «Если кому-то нужен будет совет, я буду рад помочь»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин после прибытия на октябрьский сбор в Новогорск поделился мнением о составе национальной команды.

«Да, много хороших игроков! Но слежу, все-таки, больше за теми, кого я знаю лично. Например, за Ваней Обляковым, который плюс-минус хорошо выступает», — приводит пресс-служба РФС слова Головина.

Также футболист ответил на вопрос о том, чувствует ли он ответственность перед более молодыми партнерами по сборной.

«Чувствую старость! На самом деле, чувство ответственности, в любом случае есть. Но не более того. Если кому-то нужен будет совет, я буду рад помочь», — добавил полузащитник.

Ранее в РФС заявили, что по-прежнему ждут ответа от сборной Пакистана, которая отказалась от игры с Россией из-за юридических сложностей.

В 2024 году сборная России провела три товарищеских матча: 21 марта россияне победили Сербию в Москве (4:0), 7 июня сыграли с Белоруссией в Минске (4:0), а 5 сентября разгромили Вьетнам в Ханое (3:0).

Источник: https://rfs.ru/news/221299
Александр Головин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Монако

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
У Осинькина были слезы после поражения от «Локо», игроки просят губернатора не увольнять тренера
Пять человек погибли и 90 пострадали после авиашоу в Индии
Был алкоголиком в фавелах — стал чемпионом UFC: биография Алекса Перейры
Эксперт перечислил признаки взлома телефона
Рэперу P. Diddy грозят десятки лет тюрьмы. Что нужно знать
Киану Ривз дебютировал в профессиональных автогонках
Материалы сюжета Сборная России: матчи в октябре — соперники и состав
Сборная России U-18 проведет два товарищеских матча в Сербии
Максименко, Лунев, Тюкавин, Обляков и Литвинов не примут участия в сборе
На матчи с Россией в молодежку Китая вызваны 25 игроков
Мусаев — о матчах сборной России: «Луше бы я сыграл с каким-нибудь клубом, чем с медиалигой»
Сильянов — о сборной: «Сами думали, что сбор отменят»
Агент Головина: «Александр сегодня ночью уже будет в расположении сборной России»
Сегодня
Вчера
Неделя