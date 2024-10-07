Полузащитник сборной России Головин: «Если кому-то нужен будет совет, я буду рад помочь»

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин после прибытия на октябрьский сбор в Новогорск поделился мнением о составе национальной команды.

«Да, много хороших игроков! Но слежу, все-таки, больше за теми, кого я знаю лично. Например, за Ваней Обляковым, который плюс-минус хорошо выступает», — приводит пресс-служба РФС слова Головина.

Также футболист ответил на вопрос о том, чувствует ли он ответственность перед более молодыми партнерами по сборной.

«Чувствую старость! На самом деле, чувство ответственности, в любом случае есть. Но не более того. Если кому-то нужен будет совет, я буду рад помочь», — добавил полузащитник.

Ранее в РФС заявили, что по-прежнему ждут ответа от сборной Пакистана, которая отказалась от игры с Россией из-за юридических сложностей.

В 2024 году сборная России провела три товарищеских матча: 21 марта россияне победили Сербию в Москве (4:0), 7 июня сыграли с Белоруссией в Минске (4:0), а 5 сентября разгромили Вьетнам в Ханое (3:0).