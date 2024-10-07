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Сегодня, 16:30

Головин — о своем статусе в сборной России: «Чувствую старость!»

Алина Савинова
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Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин рассказал о пути в Москву на октябрьский сбор национальной команды.

«Непростой перелет, но я рад приехать, вернуться в сборную, увидеться с товарищами по команде и тренерским штабом», — приводит пресс-служба РФС слова Головина.

Также он ответил на вопрос о том, чувствует ли ответственность перед более молодыми партнерами по сборной.

«Чувствую старость! На самом деле, чувство ответственности, в любом случае есть. Но не более того», — добавил футболист.

Ранее в РФС заявили, что по-прежнему ждут ответа от сборной Пакистана, которая отказалась от игры с Россией из-за юридических сложностей.

В 2024 году сборная России провела три товарищеских матча: 21 марта россияне победили Сербию в Москве (4:0), 7 июня сыграли с Белоруссией в Минске (4:0), а 5 сентября разгромили Вьетнам в Ханое (3:0).

Источник: https://rfs.ru/news/221299
Александр Головин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Монако

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