Сборная России. Новости
15 ноября, 21:03

Головин: «Россия играла лучше, чем Чили. Но совершили две грубые ошибки»

Микеле Антонов
Корреспондент

Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал поражение от Чили (0:2) в BetBoom товарищеском матче.

«Совершили две грубые ошибки. Играли лучше, чем соперник. Потеряли концентрацию — нам забили одинаковые голы. Это один из самых сложных соперников, но они не играли лучше нас — не было сложно. Просто две ошибки — это все, что они создали. Со сборной Сербии, наверное, было тяжело, хотя там была красная. Не знаю», — сказал Головин.

Александр Головин против Ивана Романа в&nbsp;матче Россия&nbsp;&mdash; Чили (0:2) в&nbsp;Сочи 15&nbsp;ноября.Россия проиграла впервые за четыре года. Чилийцы показали уровень, к которому нужно быть готовым после возвращения

Россия потерпела первое поражение с ноября 2021 года — тогда команда проиграла Хорватии в квалификации ЧМ-2022 со счетом 0:1. После этого национальная команда провела 23 матча — 15 побед, 7 ничьих и 1 поражение (серия без учета двух матчей второго состава сборной с олимпийской сборной Египта и игры с Катаром в сентябре 2023 года — они не учитывались в рейтинге ФИФА).

18

  • Muslim Galeev

    Да еврейчик Грузия как блистает а на ЧМ не попадает ) А Хвиче Золотой Мяч все не дают )

    16.11.2025

  • руслан магомедов

    Какие-то батраки-кисляки -лбляки все одинаковые слабенькие, метр с кепкой в прыжке. НО ЗА НИМИ ОЧЕРЕДЬ СТОИТ в ЕВРОПУ, О, ЧЕМ ВЫ гундите всегда головины.???????

    16.11.2025

  • руслан магомедов

    Хватит превозносить этих бразильян, они давно уже так себе. Вспомни как немцы их дома , в Бразилии отхреначили, разрешив забить ОДИН ГОЛ!!!!!!!!!

    16.11.2025

  • руслан магомедов

    электричка без головы? ТЫ ВСЕГДА БЫЛ ДЕБЕЛОИД, И ВСЕГДА БУДЕШЬ, Мы, играли лучше Чили, но проиграли, пропустив одинаковые голы??? придурок ты играл и проиграл, НО ИГРАЛ ЛУЧШЕ. вали на фуг в Монаку!!!!!!!!!!!

    16.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Вот-вот. И Головин каждый год играет лучше всех, а Золотой мяч почему-то всё время уходит к другим. И Монако играет лучше, а чемпион всё равно ПСЖ. Ну что ж такое-то!

    16.11.2025

  • Garryman

    Головин: «Россия играла лучше, чем Чили. Но совершили две грубые ошибки» Чилийцы играли хуже, чем Россия. Но не совершали грубых ошибок.

    16.11.2025

  • Александр Кудинов

    У Головина язык не отсох заявлять журналистам такую глупость?! О каком вообще преимуществе игры сборной России над соперником может идти речь, если россияне за весь матч всего 2 раза ударили в створ ворот соперника?!!! Или катание мяча в середине поля означает лучшую игру? Почему же тогда поражение с сухим счетом?! Ах, это случайность?!!! Или может быть счет 0:2 означает примущество сборной России, а вот если бы он был скажем 0:11, тогда можно было бы говорить о преимуществе сборной Чили. Но, к счастью, Россия пока еще не успела опуститься до уровня Брунея. Хотя ради эксперимента, можно оставить менеджера Карпина в должности главного тренера сборной еще лет на 8 и Россия могла бы достичь уровня Брунея.

    16.11.2025

  • Отжогин

    Ну, если вы играли лучше соперника, то почему вы потеряли концентрацию, а он - таки-нет?

    16.11.2025

  • DemolisherAjax

    Да конечно лучше,а если бы пустили на ЧМ - ух вы бы там всем показали Кузькину мать :))) :clown:

    15.11.2025

  • Espa?ol

    Когда играют лучше то выигрывают!!!

    15.11.2025

  • Slim Tallers

    Недаром его называют всадником без головы.

    15.11.2025

  • МачоМэн

    счёт всегда по игре (с)

    15.11.2025

  • Князь Болтконский

    Цель игры в футбол, забить гол.Вы не забили,и похрен как вы там играли.

    15.11.2025

  • oleg ves

    ну, так классные игроки соперника заставили ошибится. Наши то не смогли заставить ошибаться чилийцев, вот и проиграли

    15.11.2025

  • Tommy Morton

    Бразильцы способны забить из любого положения. Россияне способны не забить из любого положения.

    15.11.2025

  • mikeV

    Оптимисты-пофигисты - что Карпин, что Головин. Если 0:5 проиграют - тоже будут говорить, что играли лучше, но просто допустили пять ошибок?..

    15.11.2025

  • imperiasporta

    Всё на табло

    15.11.2025

  • 199

    Полностью согласен! Чили это вторая балтика по нарушениям.Костоломы.

    15.11.2025

    Александр Головин
    Сборная России по футболу
    Сборная Чили по футболу
