Сегодня, 09:55
Полузащитник сборной России Александр Рязанцев отреагировал для «СЭ» на информацию о возможном проведении гала-матча между ветеранами сборных России и Бразилии.
— Любой выставочный матч, если он несет, возможно, социальную нагрузку, то я всегда за! Но я здесь причем?
— Как со стороны оцениваете такую инициативу?
— Со стороны — классно. Любой такой матч должен иметь какой-то смысл: помощь детям, пенсионерам. Если деньги, вырученные от матча пойдут на благое дело, это всегда приветствуется.
Как ранее сообщил журналист Иван Карпов, ветераны сборной России состава Евро-2008 могут сыграть товарищеский матч против бывших игроков национальной команды Бразилии. При этом гонорар для бразильской сборной может составить 90 миллионов рублей.
Сборная России проведет ближайший товарищеский матч 17 ноября в Душанбе с командой Тад
ФК Зенит всея Руси
Рязанцев, это не бесплатно. Это за вообще неадекватные деньги.
07.11.2022