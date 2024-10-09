Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

9 октября, 22:40

Фомин — о фильме про Черенкова: «Интересно было смотреть»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Полузащитник сборной России и «Динамо» Даниил Фомин оценил фильм про бывшего игрока и тренера «Спартака» Федора Черенкова «Федя. Народный футболист».

«Фильм понравился, интересно было смотреть. Больше всего мне запомнились моменты, когда партнеры пытались «прикрыть», где-то помочь, пошутить. Это очень зацепило. Такое часто встречается в команде, и интересно было со стороны посмотреть», — сказал Фомин после просмотра фильма на предпремьерном показе для сборной России.

Картина о Черенкове выйдет в прокат 31 октября. Главную роль в ленте исполнил Станислав Румянцев, его дублером в спортивных сценах был экс-полузащитник сборной России Роман Воробьев.

Черенков умер в 2014 году в возрасте 55 лет. Он является рекордсменом «Спартака» по сыгранным матчам — 494.

Даниил Фомин
Федор Черенков
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Медведев проиграл Синнеру в четвертьфинале турнира в Шанхае
Дочь актрисы Шукшиной стала бодибилдером из-за тяжелого детства
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
Головин раскрыл, зачем прилетел из Монако. Что происходит в сборной России
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
Материалы сюжета Сборная России в октябре: без матчей и сбор в Новогорске
Шедевр Павлюченко, дубль Булыкина. Россия уже играла со сборной легионеров РПЛ — дело дошло до разгрома
Карпин — о проверке РУСАДА: «Их приезд удивил. Какой смысл приезжать, когда все разъезжаются»
Карпин: «Кто мог бы стать тренером из ребят? Наверное, Баринов и Глебов»
В РУСАДА прокомментировали новость о взятии допинг-проб у футболистов сборной России
В сборной Сирии подтвердили товарищеский матч против России 19 ноября: «Осталось выбрать стадион»
Открытая тренировка сборной России по футболу: прямая трансляция онлайн
Сегодня
Вчера
Неделя