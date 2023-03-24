0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 20:25

Хлусевич — о сборной: «У каждого из нас есть мотивация. Мы играем за цвета, за гимн, за герб!»

Хлусевич подвел итоги товарищеской игры сборной России против Ирана
Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник сборной России Даниил Хлусевич в комментарии для «СЭ» подвел итоги товарищеской игры против национальной команды Ирана (1:1).

«Чувствуется, что Иран — участник чемпионата мира. Хороший соперник. Играют сильные футболисты. Получился интересный матч. Мотивация есть всегда, у каждого из нас. Мы играем за сборную, за свои цвета, за свой герб, за свой гимн», — сказал Хлусевич «СЭ».

В следующем матче сборная России сыграет против команды Ирака, встреча команд пройдет 26 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, начало — 18.00 мск.

Даниил Хлусевич
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
12
17
Читайте также
Глава МОК Бах выступил против принципа «коллективной вины» российских спортсменов
«Вашингтон» показал все подарки Овечкина на церемонии в честь выхода на второе место в списке снайперов
Миссия ООН выявила 25 случаев расправы над пленными из России со стороны ВСУ
Брата Чулпан Хаматовой исключили из труппы «Современника»
Эксперт рассказал о смертности мужчин в России
Свекла — очиститель: какие продукты замедляют старение
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в марте-2023: матчи с Ираном и Ираком
Колыванов — о товарищеских матчах сборной России: «Играют без интереса, мотивации не хватает определенно»
Валерий Васильев: «На месте Карпина я бы вызвал Дзюбу в сборную»
Ramil выступит на товарищеском матче Россия — Ирак
Комличенко — об игре сборной России: «Нужно больше тренировок, чтобы выходить из обороны так, как мы хотим»
Кузяев: «Перед выходом на игру с Ираном совершенно не думал о том, будем мы играть в Европе или Азии»
Экс-игрок «Динамо» Васильев: «Вот «Манчестер Сити» с Гвардиолой играет, а Россия, увы, мучается»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-игрок «Динамо» Васильев: «Вот «Манчестер Сити» с Гвардиолой играет, а Россия, увы, мучается»

Кузяев: «Перед выходом на игру с Ираном совершенно не думал о том, будем мы играть в Европе или Азии»