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Сегодня, 20:00

Баринов: «Колено нормально, позже примем решение, смогу ли я сыграть с Ираком»

Баринов высказался о предстоящем матче России с Ираком
Гоша Чернов
Корреспондент
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Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов на пресс-конференции высказался о предстоящем матче с Ираком.

— Что успели изучить по Ираку? Не самая яркая команда с точки зрения игроков, на что обратили внимание?

— Перед тренировкой смотрели и разбирали, по какой схеме действуют. Георгиевич все показал, рассказал. Завтра предстоит все посмотреть. Мы давно не играли дома при своих болельщиках на хорошем поле. А теперь сыграем — это супер. Получилось так, что все игры играли на выезде.

— Вы не играли с Ираном. Как здоровье? Как колено?

— Колено нормально, сегодня примем решение, смогу ли я сыграть в матче.

— Последние товарищеские матчи сборная России играет с командами из Азии. Какого они уровня?

— Если мы не можем выиграть три игры, значит, хороший уровень. Хороший соперник. Эти две игры — с хорошими соперниками, Иран — участник чемпионата мира. Ирак — плюс-минус такая же команда.

— Есть ли у вас мотивация победить при своих болельщиках?

— А если мы играем на выезде, мы не играем для наших болельщиков? Мы всегда стараемся играть и побеждать, просто не всегда получается. А по мотивации несвойственно задавать такие вопросы. В каждом интервью спашиваете: мотивация, мотивация. Она есть и, надеюсь, у всех.

— Какой смысл вкладываете в слово «родина», и что для вас это значит?

— Комфортно себя чувствую здесь. У каждого игрока что-то есть, сюда прилетел, здесь сон хороший. Там — нет. Это не отговорки такие, я просто сказал, что мы вернулись в Россию — на родину.

Георгий Горностаев

Дмитрий Баринов
Сборная Ирака по футболу
Сборная России по футболу
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