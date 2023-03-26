Сегодня, 21:20
Полузащитник сборной России Даниил Фомин поделился эмоциями от победы над Ираком (2:0) в товарищеском матче.
— Продуктивно провели время в сборной, долго не собирались. Важно собираться и играть. Тем более, домашний матч за долгое время. Хорошо, что выиграли, хотя могли и сыграть лучше. Можно улучшать качество.
— Какие эмоции от капитанства в сборной при домашних трибунах?
— Карпин за несколько минут до установки позвал, сказал, что буду капитаном. Задал пару вопросов. Если говорить об эмоциях от капитанства — это большая честь. Очень классные ощущения.
— Поздравили Пиняева с рекордом?
— Конечно, сразу после матча. Он молодец! Надеюсь, у него все получится.