Сборная России. Новости
Статьи
Футбол
Сборная России

Сегодня, 20:20

Обляков о травме в матче Россия — Чили: «Небольшая контузия, защемило поясницу»

Микеле Антонов
Корреспондент

Полузащитник сборной России и ЦСКА Иван Обляков рассказал о травме в BetBoom товарищеском матче с Чили (0:2).

Хавбека на 25-й минуте заменил Алексей Батраков.

«Хороший соперник, интересная игра. Ошиблись, к сожалению, пропустили голы. У меня небольшая контузия, неудачно упал. С другой стороны, защемило поясницу. Надеюсь, что сыграю в дерби. Сразу это не определить. Приеду в клуб — там буду [проходить обследование]», — сказал Обляков.

22 ноября ЦСКА сыграет на выезде со «Спартаком» в 16-м туре РПЛ.

    Надеюсь, что ничего страшного, хотя падение было жёстким. Здоровья!

    15.11.2025

    Иван Обляков
    Сборная России по футболу
    Сборная Чили по футболу
