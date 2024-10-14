Садулаев: «Было бы хорошо, чтобы сборная России снова провела матч в Грозном»

Полузащитник сборной России и «Ахмата» Лечи Садулаев рассказал, как отреагировал на то, что национальная команда не провела матч в рамках октябрьского сбора.

«В сборную вызывают — уже хорошо. Радуюсь. Мы же в детстве мечтали попасть сюда. Хотелось бы играть в Европе, на чемпионате мира, конечно. Но, к сожалению, сейчас такая ситуация. Надеюсь, скоро это закончится и мы будем играть. Еще было бы хорошо, чтобы сборная снова провела матч в Грозном. Если мне удастся выйти на поле, то вообще будет двойной джекпот», — приводит «РБ Спорт» слова Садулаева.

Ранее был проведен октябрьский сбор национальной команды. Сборная России не сыграла ни одного товарищеского матча из-за отсутствия соперников. Ожидается, что в ноябре команда Валерия Карпина сыграет с Сирией и Брунеем.

Единственный матч в Грозном сборная России сыграла в 2016 году — это была товарищеская встреча с Румынией, в которой россияне победили со счетом 1:0.