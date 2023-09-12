Литвинов — о ничьей с Катаром: «До последнего было ощущение, что можем додавить и выиграть»

Полузащитник сборной России Руслан Литвинов прокомментировал результат товарищеского матча против сборной Катара (1:1).

«Было непривычно, адаптация к климату. Но внутри стадиона температура совсем другая. В целом комфортно играть. В начале игры мы владели инициативой, контролировали мяч, выбирали правильные позиции. Потом отдали инициативу и начали появляться проблемы. Соперник почувствовал уверенность. Нам есть над чем работать», — сказал Литвинов.

Также полузащитник сборной России отметил, что команда была нацелена на победу.

«В целом должны были выигрывать, использовать свой момент. Но пропустили первыми, пришлось отыгрываться. Это повод еще больше работать над собой. Должны выигрывать такие игры. До последнего было ощущение, что можем додавить и выиграть», — добавил Литвинов.

Ранее сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта. 7 сентября россияне и египтяне сыграли вничью (1:1), а 11-го числа сборная России уступила сопернику (1:2).