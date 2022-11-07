Полузащитник сборной Узбекистана Эркинов — о матче с Россией: «Я очень ценю этот вызов и не могу не поехать»

Полузащитник «Торпедо» и сборной Узбекистана Хожимат Эркинов поделился настрое на предстоящий товарищеский матч со сборной России.

«После матча с «Зенитом» я поеду в расположение сборной. Там у нас запланированы игры против Казахстана и России (недавно подтвердили). Я очень ценю этот вызов и не могу не поехать, ведь Узбекистан — это моя родина, и я должен помогать национальной команде», — приводит слова Эркинова пресс-служба «Торпедо».

Сборная России 20 ноября проведет товарищеский матч с командой Узбекистана.

Встреча пройдет в Ташкенте на стадионе «Пахтакор», который вмещает 33,5 тысячи зрителей. Игра начнется в 15.00 (мск). Команды впервые сыграют друг с другом.