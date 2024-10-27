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Сегодня, 17:32

Полузащитник «Спартака» Литвинов: «Жду вызов в сборную России, но пока все мысли только об игре с ЦСКА»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассчитывает на вызов в сборную России на ноябрьские товарищеские матчи.

— Конечно, жду вызов в сборную России. Но не хочу загадывать, потому что впереди матч с ЦСКА — все мысли только об этой игре. Без разницы, с каким соперником играть в сборной. Все знают ситуацию. Ожидать других соперников нет смысла. Бруней знаю.

В ноябре сборная России проведет два матча: 15-го числа россияне в Волгограде сыграют против Сирии, а 19-го встретятся в Краснодаре с Брунеем.

Российские клубы и национальная команда отстранены от международных турниров с февраля 2022 года из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА.

Руслан Литвинов
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)

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