Полузащитник Захарян пропустил тренировку сборной России

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян сегодня, 3 июня, пропустил тренировку сборной России, сообщает ТАСС. Причину пропуска позже назовет главный тренер команды Валерий Карпин.

Отмечается, что Захарян участвовал в двух предыдущих тренировках с начала сбора.

Алексей Миранчук и Андрей Лунев сегодня присоединятся к команде.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется 1 июня в Новогорске. Спустя шесть дней команда Валерия Карпина проведет товарищескую игру против Белоруссии. Встреча состоится в Минске на стадионе «Динамо». Матч пойдет в зачет рейтинга ФИФА.