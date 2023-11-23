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Сегодня, 11:30

Пользователи «ВКонтакте» смогут влиять на жизнь известных спортсменов

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Олимпийский чемпион Никита Нагорный, футболисты сборной России по футболу и другие знаменитые спортсмены будут публиковать в историях «ВКонтакте» то, что обычно остается за кадром: тренировки, развлечения и быт. Пользователи соцсети увидят закулисье жизни звезд и решат, какое конкретно упражнение они сделают или какое блюдо съедят.

До 3 декабря игроки сборной России по футболу, Никита Нагорный, участники Медийной футбольной лиги GOODY, команда Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова ФК 10, а также PENA TEAM, ПБК «Руна», БК «Московский», Виктор Павленко, Роман Гриценко и футболистки девяти команд женской суперлиги примут участие в челлендже.

Спортсмены по очереди покажут в историях своих сообществ то, как проходит их обычный день. Например, БК «Московский» раскроет секреты своего тренировочного дня перед игрой с новгородцами в рамках кубка России по баскетболу, а ПБК «Руна» покажет день матча против «Зенита» глазами игрока и разыграет подарки среди самых активных подписчиков.

Пользователи «ВКонтакте» смогут повлиять на расписание дня любимого спортсмена, голосуя в историях участника челленджа и выбирая, чем он будет завтракать, или какой тип тренировки ему сегодня выполнить. В конце дня участник челленджа передаст эстафету другому спортсмену.

«Болельщики и любители спорта смогут стать ближе к любимым атлетам и командам. Каждый пользователь сможет не только прикоснуться к миру звезд спорта, но и найти для себя что-то новое, вдохновиться их примером и получить дополнительную мотивацию заниматься спортом и достигать успехов», — отметила Мария Воробьева, директор департамента по работе с сообществами VK.

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