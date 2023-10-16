Помазун о дебюте за сборную России: «У меня были матчи и похуже»

Сегодня, 21:59
Голкипер сборной России и «Урала» Илья Помазун прокомментировал свой дебют за национальную команду в товарищеском матче с Кенией (2:2).
— Как оцените свой дебют за сборную?
— Спасибо тренерскому штабу за представленный шанс сыграть. Первый гол... Поле не очень хорошего качества. Мяч отскочил. Второй гол — ошиблись, так бывает. Дебюты разные бывают. У меня были и похуже.
— Как сборная?
— Надо работать. У нас хороший коллектив, хорошие тренировки. Валерий Георгиевич рассказывает, как надо действовать.
— Есть мнение, что недооценили соперника. Действительно ли это так?
— Нет. Валерий Георгиевич нас готовил к игре. Мы понимали, что у нас хороший соперник. Быстрый, скоростной.
Для сборной России это четвертый матч в 2023 году, который завершился вничью. Ранее в этом году российская команда не смогла победить Катар, Египет-U23 и Иран — все три встречи завершились со счетом 1:1.