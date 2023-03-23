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Сегодня, 13:25

Пономарев дал оптимистичный прогноз на матч Иран — Россия

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-форвард столичного ЦСКА Владимир Пономарев дал прогноз на итог товарищеской игры между сборными Ирана и России.

«Я думаю, что наши выиграют со счетом 2:0. В обороне у нас ребята действуют неплохо, причем во всех командах из лидирующей группы РПЛ. Что касается атаки, то да, здесь присутствуют колоссальные проблемы. Потому что нет яркого форварда, отсутствуют крайние нападающие, хотя краями сейчас мало кто играет. Это раньше на них обращали внимание, подбирали туда скоростных футболистов, техничных, которые владеют мячом и могут обыграть на флангах оппонентов, сделать прострел или навес, а сейчас такого нет. Все стараются играть через центр, ждут ошибок соперников в чужой штрафной площадке, а таких вот ярко выраженных форвардов у нас попросту нет», — приводит слова Пономарева «Газета.Ru».

Матч между сборными Ирана и России пройдет 23 марта. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/23/20037847.shtml
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Владимир Пономарев
Футбол
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
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