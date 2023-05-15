Пономарев — о возможном товарищеском матче сборной России: «Черт с этой Европой! Будем играть с Камеруном»

Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал «СЭ» информацию о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Камеруна.

«Предложили с Камеруном, значит, надо играть. Всегда надо смотреть на сборную. Все мы соскучились по ней уже. Раньше как-то часто смотрели, а сейчас не допускают никуда. Нужно с чем-то сравнивать. Мы смотрим Европейский футбол. Надо и на своих посмотреть, что они из себя представляют. Потому что иностранцы, которые играют в РПЛ, показывают себя достойно. Российских футболистов я не вижу. Не на кого глаз положить. Надо было играть с азиатскими командами. Черт с этой Европой! Теперь будем играть с Камеруном», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

По информации «СЭ», товарищеский матч между сборными России и Камеруна может состояться в Москве 15 июня.