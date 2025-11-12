Пономарев о голе сборной Перу в конце матча против России: «Поэтому Сафонов в «ПСЖ» и не играет. Кому нужен такой мухолов?»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев поделился с «СЭ» мнением о ничьей сборной России в BetBoom товарищеском матче против Перу (1:1). У нашей сборной отличился Александр Головин, форвард перуанцев Алекс Валера сравнял счет в концовке встречи дальним ударом. «Тягомотина. С такой игрой нам на международных соревнованиях делать нечего. Никакой остроты не было. Вообще ничего нет. Мы забили лишь благодаря привозу соперника. Это был худший вариант состава сборной Перу. Много раз играл против этой национальной команды и таких бездарностей я еще не видел. Их можно было обыгрывать даже пешком. А у нас по итогу ни класса, ни паса. Нечего оправдываться нам. Сегодня не на кого было даже глаз положить. Вот мы все хвалим Батракова, Головина, а они сегодня пешком ходили по полю. Кто впахивать-то будет? А у нас все довольные смотрят, восторгаются пасом пяткой от Миранчука. Тьфу, е-мое. Пропущенный мяч? Это бабочка от Сафонова. Поэтому он в «ПСЖ» и не играет. Кому нужен такой мухолов?» — сказал Пономарев «СЭ». Сборная России проведет следующий матч 15 ноября в Сочи против Чили.

Petr Bitkin Я тоже старый. Но старым себя не чувствую. Как сказал один умный на бобсоккере: "Что нас не гнОбит (в оригинале: "не убивает") - делает нас сильнее (ПРОЦИТИРОВАВ ПРЕДЫДУЩЕЕ_. До ИСХОДА :) ... до ПЕРЕХОДА :) Хи. До ИСХОДА, разумеется, следует реализовывать себя :) ... не муравьи, однако :) 13.11.2025

Petr Bitkin Хи :) 13.11.2025

Petr Bitkin Вигвам. Всё неоднозначно. Я Астаповского люблю незабвенно и бесповоротно, как и Черенкова с Добровольским (не космонавтом) и ... эта... кого там посадили за "изнасилование", хи?... Вот. /Тогда был ФУТБОЛ, а таперча - мгновения :) ... а-а!... Еврюжихин!.. А Стрельцов и Яшин тогда в метро были потом :) Эх, вы-ы... :):) .ПЫСЫ: каждому овощу своё время года. Вот. А в сочах - ничья. Нечего за спаниеля, лижущего по ситуации эрефии, отдуваться, вот; пока ещё в нас впендюрили корпоративное, а пока ещё не фашистское (комбати комбатименто)... уф-ф... замудохаешься с вами :):), ням ;) 13.11.2025

Petr Bitkin Де-едушко... :) Моя ностальгия из-под штрипок гетр прямо :):) ... но надо и честь знать, а не только монументы - оне, што?... свидетельство признания отжитого... Но преклоняюсь - такое Бог не зря (:)) даёт. 13.11.2025

PhilippIQ ну так то и Кафанов играл за "Колхозче" 13.11.2025

PhilippIQ все же понятно. тянут своих. дали ему практику. по спортивному принципу в сборную надо было адамова брать а не сафонова. по этому же принципу в сборной кафанов, а не бирюков. 13.11.2025

Evgeny Kubyshkin "Худший вариант состава сборной Перу"- в буквальном контексте оччень сильно сомневаюсь что Пономарев в курсе какой вариант сборной Перу сейчас лучший. Для этого надо неплохо знать современный южноамериканский футбол ,что в данном случае очень вряд ли. 13.11.2025

hottie По поводу Сафона согласен, а вот по поводу ходящих пешком полевых ну такое себе. Это товарняк, который полевым нахрен не нужен. Достойно отыграть можно, а чтобы прямо рвать жопу смысла нет. Я бы еще понял если бы товарняки были хотя бы перед квалификационными матчами, а так игроки даже за места в сборной не конкурируют сейчас, потому что незачем. 13.11.2025

Вячеслав Правдорубов Игра была показательной и она отразила реальный уровень. и класс наших "накаченных" нашими СМИ и ТВ-спецами из говно-шоу "Все на матч", - "фут-игруль" ! А этот самый реальный уровень и класс, как "игруль" из РПЛ, так с "лавочек запаса" Евроклуъов, равняется плинтусу, и никакой чудо-тренер здесь ничего не сделает. И пора всем нам понять, что наш РФС, это на 100 процентов грязная коммерция с нулевым уровнем развития футъ:rage:ола 13.11.2025

Алексей Булатов Правду говорит,Сафонов метит в основу Чемпиона Европы! и такой....мухолов-точное определение. 13.11.2025

петя Внизу фото не того Пономарева. 13.11.2025

Федот Понять, простить, возраст. 13.11.2025

Victor Сафонов это легенда, столько титулов на лавке, интересно есть еще такие чемпионы. 13.11.2025

Sergey Sparker Только дерьмо конченное может позволить себе так оскарблять пожилого человека. Вот такие, как ты, подонки пользуются анонимностью и возможностью замить без риска получить в морду. Тьфу на тебя!!! 13.11.2025

Sergey Sparker Пономарев прав, в принципе. Но вот причины такой игры? Интересно, кто же поставил этого понтовщика в ворота? Кто же включил в сборную таких как Осипенко, Мелехин, Горшков, Вахания...? Святой дух? Неужели не видны игрища тренеришки (не выигравшего, как тренер, даже коньяка бутылку) с агентами игрочишек. Он же только на доносы способен. С кем то делится? 13.11.2025

руслан магомедов долбак закройся, гандилец штопаный. 13.11.2025

руслан магомедов Пономарев играл в сборной СССР и с Шестерневым А. они были классной парой в защите. Пономарев , как раз выиграл бронзу в на ЧМ в Англии. понячл долбело ты. 13.11.2025

руслан магомедов кордон, получают не сомневайся. Иначе бы хрен голова примчался. Все вызванные на сбор и выходящие на игру получают, долбело ты. 13.11.2025

руслан магомедов А, где же была крашенная звязда батраков, на поле был незаметен. А, как же с очередью топ-клубов Европы за ним??? 50 голов хутболеров в сборняке на хрена, и так каждый раз. Карпуша ты хоть их в лицо запоминаешь? 13.11.2025

руслан магомедов Понятно что это товарняк, мотивация так себе, да и перспективы нет. Но половина играть не хотела хотя бы на 50 процентов от того что могла бы. Все эти мроны-головы-умпяровы зачем их туда берут. Бегали толпой, били в створ кое-как.Карпинское "мало времени на сбор...." это фуфло. С этими тебе год дай они все равно будут играть так же. 13.11.2025

С детства за Уралмаш! Вообще не в защиту сборной и конкретно Сафонова - считаю, он просто потерял ворота, и нога тут ни при чем. С уважением отношусь к ветеранам и к Пономареву в частности. Но... Со сборной Перу Пономарев никогда не играл - лишь в декабре 1963 года провел два матча за олимпийскую сборную против перуанских клубов. Что же касается его высказываний - не помню ни одного, чтобы он хоть кого-то похвалил или матч ему какой-то понравился. Создается впечатление, что вот такие агаларовы ветерану специально звонят, чтобы он кого-нибудь опарафинил. Зачем? 13.11.2025

bandradio Это и есть отец. Ему уже 85 лет. Поэтому и рубит правду-матку. Достаточно авторитетный. Все-таки за сборную СССР провёл 25 матчей. Занял 4 место на чемпионате мира 1966 года. 13.11.2025

bandradio Строг, но справедлив) 13.11.2025

Илья858 Владимир Пономарёв ничего никогда не выигрывал, тренировал Челябинский "Зенит" в 1991-1993 гг в первой и второй лигах. Авторитетный персонаж)) 13.11.2025

Dmitriy Nekrasov "Это был худший вариант состава сборной Перу. Много раз играл против этой национальной команды.." Против Перу сборная СССР играла 3 раза. К этому моменту выступления Пономарева за сборную закончились. Он уже не помнит половину того, что было. 13.11.2025

КубаньКраснодар Сказал всё верно,жёстко и по делу. 13.11.2025

CoM/~/oster "хорошо, что на воротах будет стоять Сафонов... " Радимов (превью к матчу) 13.11.2025

Олег Воробьёв Вина Карпина,что он поставил не играющего Сафонова. Было заранее понятно,что ляп обязатеьно будет. А вот почему не играл в Питере Глушенков? 13.11.2025

echo2011 Вратарь сыграл по-яшински... 13.11.2025

Илья858 Ответственная игра - это товарищеский матч?) 13.11.2025

Илья858 Старая школа чего? Пизд0б0льства? 13.11.2025

Илья858 Старый муд0зв0н и пiзд0б0л 13.11.2025

Millwall82 ну такое себе на самом деле, спрашивать полусумашедших пенсов. Это же его коллега, пускай и в разнице в 60 лет. А Пономарев исключительно бредом и славится. Почитайте его все комментарии, дед серьезно сидит на теориях заговора. Пускай и по факту в Сафоне он прав, но не по форме. Чистое хамство, которое уже не раз отмечал, весьма частое явление людей его поколения. 13.11.2025

imperiasporta Вонь и истерика это твоя фамилия. Фамилия твоя как раз подходящая. Иди сперва пусть тебя дебила повоспитают,чтобы людям не тыкал 13.11.2025

imperiasporta Оттуда же откуда и все .Иди анатомию человека почитай 13.11.2025

mayorsgb Я был на стадионе. Так получилось, что снимал на мобилу видео в конце матча и как раз записал эпизод с голом. Теперь могу спокойно пересматрривать. И вот любопытно мне стало. А чегой-то нога поехала у него? Если потому, что обильно поле поливали в перерыве, то оно к исходу игры уже подсохнуть могло и с чего бы ногам скользить? И луж в его вратарской не было. Как и льда. Если шипы не те подобрал, то явный косяк Сафона. Непрофессиональный подход к делу. Но вообще-то он чутка ворота потерял, чего ему было у левой штанги делать при атаке перуанцев по центру? А если в общем сказать, то он с мая, если не ошибаюсь, в официальных матчах за ПСЖ не играет. И не будет, кстати. Как бы болелы не просили поставить его хотя бы на один матч вместо Шевалье. И откуда игровому тонусу и ритму взяться? Его Кафаныч вызывает, чтобы поддержать морально (как когда-то Романцев Бесчастных)? Так он ответил на это забитыми мячами. А Сафончик - косяками отвечает. Не в первый раз. 13.11.2025

Русич Олег прав на все сто! походу, устали наши футболисты. Нужен отдых - мальдивы, канары. Зато потом на свежачка наверняка даже Узбекситан обыграют. 13.11.2025

Gordon Он-то известно, откуда. А вот откуда ты - большой вопрос. 13.11.2025

Gordon Про игру не скажу ибо не смотрел. А гол - бывает с каждым плюс, если смотреть внимательно, нога поехала при движении. Так что тут явно перебор. 13.11.2025

Gordon Понеслась вонь:) В сборной, к сведению истеричных потребителей, они считай вообще ничего не получают. Заработок в клубах. 13.11.2025

Gordon Давно ли? :) Может это несколько другая команда из Южной Америки выиграла? ) 13.11.2025

hardoviy Сафонов практически не играет у себя в клубу а его ставят на ответственную игру 13.11.2025

hardoviy Жестко и по делу. Старая советская школа 13.11.2025

Ganimed Давно уже не видел игру сборной, сегодня глянул и... Просто удивился, как дедушка на 100% точно обрисовал ситуёвину :sunglasses: 13.11.2025

unzak44 Все думал, как мастерство Сафонова оценить? Деда очень точно назвал: МУХОЛОВ! Мальчик на понтах весь. Но беспонтовый... 12.11.2025

Никто62 Все по делу 12.11.2025

imperiasporta А Кафанов везде пи...т,что Сафонов супер-пупер вратарь . Откуда вообще взялся в футболе какой то Кафанов ? Это просто пи..ц 12.11.2025

imperiasporta Понамарёв молодец ! Все эти наши футболёры конченные уроды ! У этих бл...й зарплата должна быть прожиточный минимум,ну и чаевые если дадут!!! 12.11.2025