Пономарев: «Пусть Карпин уходит с поста главного тренера сборной. Зачем ему мучиться?»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев считает, что слова Валерия Карпина могут повлиять на настрой футболистов сборной России.

На пресс-конференции перед товарищеским матчем с Ираком Карпин заявил, что не держится за место главного тренера сборной России.

«Слова Карпина подействуют на игроков. Валерий Георгиевич не прав, он поступил некрасиво и нетактично, что произнес такие слова. Так нельзя говорить. Это влияет на коллектив. Карпин видит, что сборная — это глухой вариант. Пусть пишет рапорт и уходит с поста главного тренера. Зачем ему мучиться? Он мучается и футболисты тоже. Карпин уже понимает, что с этой сборной ничего не получится и ничего не выйдет. Игроки слабые. Таких слабых футболистов у нас еще не было. Вроде бы условия сейчас идеальные, а ничего не могут сделать. Раньше в Сухуми ездили на сборы, в грязи ковырялись и на камнях тренировались, и был результат», — приводит «РБ Спорт» слова Пономарева.

Сегодня, 26 марта, россияне встретятся с Ираком в рамках товарищеского матча. Начало игры — в 18.00 по московскому времени.