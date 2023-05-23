Пономарев: «Камерун еще выпендривается. Не ожидал такого расклада»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на новость об отказе сборной Камеруна играть с национальной командой России.

«Политика опять во все вмешивается. Я сразу говорил, что надо идти в Азию. Еще Камерун выпендривается. Конечно, сборной Камеруна запретили, потому что они побоялись. Не ожидал такого расклада. Надо переходить в АФК и плевать на Европу. Там сборная России себя зарекомендует, в Азии есть хорошие команды. Все надеются, что Европа нас примет — не будет такого», — приводит «РБ Спорт» слова Пономарева.

Во вторник, 23 мая, «СЭ» стало известно, что правительство Камеруна запретило своей сборной играть против России. Товарищеский матч между командами планировалось провести 15 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.