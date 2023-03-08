Пономарев: «Дзюба забил три гола команде, которая ничего из себя не представляет»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал информацию о том, что форвард «Локомотива» Артем Дзюба не попал в расширенный состав сборной России на мартовские сборы.

«Валерий Карпин правильно сделал, что не включил в список Дзюбу. Парню уже 34 года. Он отыграл свое. Ну забил три гола команде, которая ничего из себя не представляет. «Ростов» — никакая команда, ее игроки вообще не соображают в обороне. Только один волосатый бегает там — Байрамян. Больше ничего интересного там нет. Карпин не может построить игру в обороне. Не грамотный! Он не понимает принципа игры в обороне. В отношении Дзюбы же он все делает правильно, нужно выдвигать молодежь. Может появится что-то дельное, но вряд ли.. По последним играм не увидел ничего внятного», — приводит слова Пономарева Betonmobile.ru.

Сборная России проведет учебно-тренировочный сбор с 19 по 28 марта. В понедельник, 6 марта был опубликован расширенный состав национальной команды, в который попал 41 игрок.

Дзюба в феврале этого года подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. В матче 18-го тура РПЛ 34-летний форвард отметился хет-триком в ворота «Ростова» (3:1).