Сегодня, 12:15
Посол БРИКС в Бразилии Деванир Кавалканте де Лима в интервью «СЭ» рассказал историю о поездке в Сибирь.
— Бывали ли вы в России?
— Я был в составе делегации во время недавнего турнира в России. И, знаете, мне очень понравилось. Я полюбил российскую историю. Через две недели приеду к вам снова!
— У нас уже выпадет снег.
— Я уже был в Сибири — мне ничего не страшно! Это незабываемый опыт. Но очень холодно.
— Как вы готовились к поездке?
— Утеплялся: надел несколько слоев одежды и пил водку, ха-ха!
В БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. С 1 января 2024 года в объединение вступят Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.