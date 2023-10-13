Посол БРИКС — о поездке в Сибирь: «Утеплялся и пил водку!»

Посол БРИКС в Бразилии Деванир Кавалканте де Лима в интервью «СЭ» рассказал историю о поездке в Сибирь.

— Бывали ли вы в России?

— Я был в составе делегации во время недавнего турнира в России. И, знаете, мне очень понравилось. Я полюбил российскую историю. Через две недели приеду к вам снова!

— У нас уже выпадет снег.

— Я уже был в Сибири — мне ничего не страшно! Это незабываемый опыт. Но очень холодно.

— Как вы готовились к поездке?

— Утеплялся: надел несколько слоев одежды и пил водку, ха-ха!

В БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. С 1 января 2024 года в объединение вступят Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.