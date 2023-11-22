Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 17:53

Посол Мексики допустил товарищеский матч со сборной России в следующем году

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Посол Мексики в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас не исключил проведения товарищеского матча против сборной России.

Мексика занимает 12-е место в рейтинге ФИФА.

«Думаю, что в следующем году возможен матч между сборными России и Мексики, многое будет зависеть от федераций. Мы знаем, что на данный момент политика влияет на спортивные соревнования. В Мексике мы также выступаем против политизации спорта», — приводит слова Мехиаса РИА «Новости».

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА. С того момента команда Валерия Карпина провела 11 товарищеских матчей, в которых одержала 4 победы, 6 раз сыграла вничью и уступила в 1 встрече.

20 ноября сборная России в Волгограде разгромила Кубу (8:0).

Источник: РИА «Новости»
Футбол
Сборная Мексики по футболу
Сборная России по футболу
0
Читайте также
Итоги отбора Евро-2024: какие сборные вышли напрямую, когда жеребьевка, как будет разыгран плей-офф
«Верх лицемерия и цинизма». Россия обвинила Томаса Баха в дискриминации с трибуны ООН
Медведев опубликовал анекдот о российском танке в Финляндии
Первая группа батальона из бывших пленных ВСУ выехала на боевое задание
Юрист назвал основания для отказа в выдаче денег со вкладов
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области нашли похищенную гумпомощь
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Тарханов: «Франция же сыграла с Гибралтаром, почему мы должны отказываться от матча с Кубой?»

Петржела: «Сборная Чехии обыграла бы Россию — у нас более опытная команда»