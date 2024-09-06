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Сегодня, 14:52

Посол России во Вьетнаме — о возможной отмене матча сборной: «Есть опасения, но пока это не рассматривается»

Артем Бухаев
Корреспондент
Фото Михаил Шапаев, РФС
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Посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко ответил «СЭ» на вопрос о возможной отмене товарищеского матча сборной России против Таиланда, который должен пройти в Ханое.

На столицу Вьетнама надвигается тайфун «Яги», который считается самым сильным в Восточном море за последние 10 лет. В пятницу, 6 сентября, тренировку сборной России перенесли на запасной стадион арены «Ми Динь» из-за неблагоприятных погодных условий.

«Для Вьетнама такая погода — обычное явление, здесь с июня по ноябрь сезон тайфунов. Местные власти относятся к этому со всей серьезностью, заранее оповещают о надвигающейся опасности и готовят города к разгулу стихии. Если говорить о тайфуне «Яги», то он недавно был переквалифицирован в супертайфун. Последний раз подобное фиксировалось 10 лет назад.
Конечно, есть определенного рода опасения, но тут надо ожидать решения со стороны вьетнамских партнеров, пока, насколько мне известно, решение об отмене матча не рассматривается», — сказал Бездетко «СЭ».

Матч Россия — Таиланд состоится в субботу, 7 сентября, и начнется в 16.00 (мск).

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