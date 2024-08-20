Посол России во Вьетнаме посетит товарищеский матч сборной в Ханое

В посольстве России во Вьетнаме прокомментировали «СЭ» проведение товарищеского матча между сборными России и Вьетнама.

«Посол России во Вьетнаме Геннадий Степанович Бездетко и коллектив посольства с воодушевлением восприняли известие о подготовке матча между российской и вьетнамской сборными и безусловно будут болеть за наших спортсменов на стадионе «Ми Динь» в Ханое», — сообщили «СЭ» в посольстве.

Встречи пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». 5 сентября национальная команда сыграет с Вьетнамом, 7 сентября — с Таиландом.

Сборная Таиланда занимает 101-е место в рейтинге ФИФА. Вьетнам расположился на 115-й строчке.