Посольство России в Эфиопии готово помочь в организации товарищеского матча между сборными по футболу

Посол РФ в Эфиопии Евгений Терехин сообщил, что российское посольство готово оказать содействие в организации товарищеского матча между сборными России и Эфиопии.

«Практическая реализация подобных проектов находится в компетенции национальных спортивных федераций. Посольство, со своей стороны, готово оказать все необходимое содействие в установлении контактов между Российским футбольным союзом и Федерацией футбола Эфиопии для предметной проработки этой привлекательной идеи», — цитирует Терехина ТАСС.