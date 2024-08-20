Посольство России во Вьетнаме будет предоставлять билеты россиянам на игру сборной

В посольстве России во Вьетнаме ответили на вопрос «СЭ» о возможной бесплатной раздачи билетов на товарищеские игры национальной команды.

«Посольство вместе с представителями Российского футбольного союза прорабатывает возможность распределения билетов, на данный момент есть предварительная договоренность о их предоставлении», — сообщили «СЭ» в посольстве.

Встречи пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». 5 сентября национальная команда сыграет с Вьетнамом, 7 сентября — с Таиландом.

Сборная Таиланда занимает 101-е место в рейтинге ФИФА. Вьетнам расположился на 115-й строчке.