«Вы вообще мастер!» Появилось видео, как Карпин занимается с Пиняевым в тренажерном зале

Пресс-служба сборной России опубликовала видео, как главный тренер национальной команды Валерий Карпин учит нападающего Сергея Пиняева работать с тренажером на трицепс.

18-летний игрок выполнял упражнение на трицепс — разгибание рук на блоке с канатной рукоятью, когда Карпин подошел к нему и спросил: «В тренажерке был когда-нибудь вообще?»

Пиняев ответил, что был, но такое упражнение еще не делал. После этого Карпин показал форварду, как надо выполнять упражнение на данном тренажере, а Пиняев сказал: «Вы вообще мастер».