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Сборная России

Сегодня, 17:03

PR-менеджер российской компании по производству спортивной экипировки высказалась о возможном сотрудничестве со сборной России

Иван Шитик
Корреспондент
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PR-менеджер российской компании по производству спортивной экипировки Bosco Sport&Fresh Ольга Французова высказалась о возможном сотрудничестве со сборной России по футболу.

Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил о смене технического спонсора сборной России в 2023 году.

«Компания Bosco всегда открыта к предложениям о сотрудничестве и рада заключать взаимовыгодные контракты. На данный момент никакой конкретики по данному вопросу сообщить не можем, однако, по понятным причинам мы наблюдаем всплеск активности среди участников футбольного сообщества по вопросу сотрудничества», — заявила PR-менеджер «РБ Спорт».

Немецкая компания Adidas являлась техническим спонсором сборной России с 2008 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-bosco-sport-otvetili-na-vopros-o-vozmozhnom-sotrudnichestve-so-sbornoj-rossii-po-futbolu/
Сборная России по футболу
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