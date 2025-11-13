13 ноября, 18:55
Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможности обновления рекорда экс-форварда сборной России Александра Кержакова по голам за национальную команду.
О варианте с обновлением достижения Кержакова сообщил комментатор Роман Нагучев в своем Telegram-канале.
«Это не новость, а вымышленный факт в исполнении Нагучева. Понятно, что сейчас пауза и надо чем-то забить медиапространство. Считаю, что это искусственно созданный инфоповод. Тогда можно пересмотреть голы из 60-х годов. Если будет решение ФИФА или обращение РФС — тогда можно комментировать. Пока это просто пост в Telegram-канале одного из наших журналистов», — сказал Гольдман «СЭ».
19 марта Дзюба забил 31-й мяч за национальную команду в BetBoom матче сборной России с Гренадой (5:0). Форвард единолично возглавил список бомбардиров сборной России, опередив Александра Кержакова (30 голов). Перед этим Дзюба также побил рекорд Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
Иван Иванов
14.11.2025
Djin Ignatov
14.11.2025
Желтый полосатик
Наверное, непростая это работа - представитель Дзюбы. Интересно, в трудовой книжке так же записано?)))
14.11.2025
Zwolle
Да в целом было бы совсем не лишним пересматривать голы хоть из каких эпох и устанавливать фактическое авторство голов. В полной мере это относится и к современности, а то любят у нас киксы в район угловых флажков по пути попадающих в игроков обороны записывать на счёт колченогих нападающих.
14.11.2025
Рифмоплёт Ermak-Rasputin
А шо?!! Одобрям!!! Пересмотреть 60-е и приплюсовать внуку голы деда на первенство полтавских бань!
14.11.2025
Petr Bitkin
14.11.2025
obly
14.11.2025
Petr Bitkin
14.11.2025
Федор
13.11.2025
13.11.2025
Иван Л.
13.11.2025