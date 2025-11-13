Представитель Дзюбы — о возможном обновлении рекорда Кержакова: «Тогда можно пересмотреть голы из 60-х годов»

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможности обновления рекорда экс-форварда сборной России Александра Кержакова по голам за национальную команду. О варианте с обновлением достижения Кержакова сообщил комментатор Роман Нагучев в своем Telegram-канале. «Это не новость, а вымышленный факт в исполнении Нагучева. Понятно, что сейчас пауза и надо чем-то забить медиапространство. Считаю, что это искусственно созданный инфоповод. Тогда можно пересмотреть голы из 60-х годов. Если будет решение ФИФА или обращение РФС — тогда можно комментировать. Пока это просто пост в Telegram-канале одного из наших журналистов», — сказал Гольдман «СЭ». 19 марта Дзюба забил 31-й мяч за национальную команду в BetBoom матче сборной России с Гренадой (5:0). Форвард единолично возглавил список бомбардиров сборной России, опередив Александра Кержакова (30 голов). Перед этим Дзюба также побил рекорд Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Кержаков может лишить Дзюбу рекорда по голам за сборную России, не выходя на поле. Как это возможно?

Иван Иванов А гольдман, в жопу опущенный по малолетке, еще вякает 14.11.2025

Djin Ignatov Один Клоун - Занзибар дал умышленно превзойти рекорд Кержакова ! Второй Клоун- Др...... это сделал на веселье обоих !" Сколько он заплатил Занзибару за это - неизвестно ! У нас не давно еще один КЛОУН вышел на 2 минуты и сыграл в футбольном матче в 70 лет ! Страна КЛОУНОВ ? Так думает МИР или несколько иначе ? 14.11.2025

Желтый полосатик Наверное, непростая это работа - представитель Дзюбы. Интересно, в трудовой книжке так же записано?))) 14.11.2025

Zwolle Да в целом было бы совсем не лишним пересматривать голы хоть из каких эпох и устанавливать фактическое авторство голов. В полной мере это относится и к современности, а то любят у нас киксы в район угловых флажков по пути попадающих в игроков обороны записывать на счёт колченогих нападающих. 14.11.2025

Рифмоплёт Ermak-Rasputin А шо?!! Одобрям!!! Пересмотреть 60-е и приплюсовать внуку голы деда на первенство полтавских бань! 14.11.2025

Petr Bitkin Эта... пр-и-ивет :) Не захныкалися, старыя тараканы?... Без меня?... Что я вам скажу... без матерных слов... от всей души :) Влюблены в в футьбол, а он таперча коммерческий, и етова у его - не отнять. Ничья в сочах, как "армейцы" ни старайси. Раньше были времена, а таперча - мгновения. Раньша и трава зеленей была, а не то, что ВАМ какой-та симонян заскорузлый, не, я его уважаю, но старый пень в апрельский день он всёравнокак был нападающий, так и остался. Так что эрефии ни в чём удачи отныне не будет. Как и пердаку с бздениткою :) ...эта... ща вспомню... ДА ЗДРАВСТВУБТ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ!!! а некакой та там газпромарена, етыть явво чрез коромвсло :) 14.11.2025

obly :joy::joy::joy: 14.11.2025

Petr Bitkin Нефига дрочить 14.11.2025

Федор Нагучев гааа…. Ннн.. дооннн!!! Спасибо за связки маме и папе, тварь , убедилась в ВОРОНЕЖЕ, что только не там любят футбол. 13.11.2025

