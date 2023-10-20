Представитель Евролиги считает необходимым для России организовать футбольную лигу со странами Азии

Исполнительный директор тренерского совета баскетбольной Евролиги Горан Сашич заявил, что Россия могла бы организовать профессиональную футбольную лигу вместе с Китаем, странами арабского мира и Индией.

«Вы можете организовать профессиональную лигу, может, между Россией, Китаем, странами арабского мира и Индией и иметь достаточно регулярный формат соревнований», — цитирует Сашича ТАСС.

12 октября МОК временно отстранил ОКР из-за того, что организация влючила представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.

13 октября директор МОК по коммуникациям Марк Адамс сообщил, что решение по участию российских спортсменов в нейтральном статусе в Олимпиаде-2024 будет принято незадолго до Игр.