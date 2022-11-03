Представитель Тюкавина отреагировал на непопадание форварда в расширенный состав сборной России

Представитель нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов отреагировал на непопадание футболиста в расширенный состав сборной России на матч с Таджикистаном.

«В список попали все лучшие бомбардиры чемпионата. Включать в список Тюкавина для галочки смысла не вижу. Такая сейчас получилась ситуация. Если футболисту не давали игровое время, как он может в сборную попасть? Просить за себя ни он, ни я не будем. Дело Кости — выходить на поле и забивать. Четыре нападающих, получивших вызов, больше всех забили.

Для Тюкавина это не трагедия? Трагедия — это когда кто-то умер. А если бы вызвали его, а не Сычевого, это было бы некорректно по отношению к Сычевому. В любом случае шанс дадут. Агаларову же давали возможность. Кто-то ее использует, кто-то нет», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

Расширенный состав сборной России был объявлен в четверг, 3 ноября. В список попали 37 футболистов, из них — 4 форварда: Федор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак») и Владимир Сычевой («Оренбург»).

Сборная России проведет товарищеский матч против Таджикистана 17 ноября в Душанбе.