Представитель Захаряна о попадании в расширенный список сборной России: «Арсен готов, все дороги ведут в Стамбул»

Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин в разговоре с «СЭ» отреагировал на попадание игрока в расширенный список сборной России на ноябрьские матчи.

«Арсен готов приехать, разумеется. Но давайте дождемся финального списка — у Карпина свой взгляд на вещи. Как Арсен может быть не готов? Логистика не такая сложная, все дороги ведут в Стамбул», — сказал Голубин «СЭ».

Национальная команда проведет BetBoom товарищеские матчи с Перу 12 ноября в Санкт-Петербурге и с Чили 15 ноября в Сочи.