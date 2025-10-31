Видео
31 октября, 19:00

Представитель Захаряна о попадании в расширенный список сборной России: «Арсен готов, все дороги ведут в Стамбул»

Артем Бухаев
Корреспондент

Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин в разговоре с «СЭ» отреагировал на попадание игрока в расширенный список сборной России на ноябрьские матчи.

«Арсен готов приехать, разумеется. Но давайте дождемся финального списка — у Карпина свой взгляд на вещи. Как Арсен может быть не готов? Логистика не такая сложная, все дороги ведут в Стамбул», — сказал Голубин «СЭ».

Национальная команда проведет BetBoom товарищеские матчи с Перу 12 ноября в Санкт-Петербурге и с Чили 15 ноября в Сочи.

Объявлен расширенный состав сборной России на&nbsp;матчи в&nbsp;ноябре.

