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Сегодня, 04:09

Представитель Захаряна считает, что Арсен сможет заменить Головина в сборной России

Евгений Козинов
Корреспондент
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Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, прокомментировал попадание игрока в расширенный список сборной России на матч с Белоруссией.

«С Арсеном о вызове еще не разговаривали. Сможет ли он занять место в составе при отсутствии Головина? Вопросы по тактической схеме и основным игрокам нужно адресовать главному тренеру. Мое личное мнение, что Арсен заслужил, но решать Карпину», — цитриует Metaratings.ru Голубина.

7 июня сборная России в Минске проведет товарищеский матч против Белоруссии. Игра пойдет в зачет рейтинга ФИФА.

Источник: https://metaratings.ru/news/predstavitel-zakharyana-otreagiroval-na-vyzov-arsena-v-sbornuyu-rossii-363717/
Арсен Захарян
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Реал Сосьедад
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Карпин объяснил отсутствие Головина в расширенном составе сборной на матч против Белоруссии