Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 16:22

Представитель Захаряна заявил, что футболист прилетит в расположение сборной России из Японии

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, прокомментировал «СЭ» попадание игрока в итоговый состав сборной России на товарищеский матч против Белоруссии.

«Любой человек едет в сборную с удовольствием. Захарян уже приезжал в национальную команду в этом году, все там знает. Когда он приедет в сборную? В субботу у «Реал Сосьедад» заключительный матч в чемпионате Испании. Потом команда летит в Японию, там у них трехдневное турне, а из Японии летит в Москву», — сказал Голубин «СЭ».

Матч между сборными России и Белоруссии пройдет 7 июня на стадионе «Динамо» в Минске. Игра пойдет в зачет рейтинга ФИФА.

В сезоне-2023/24 20-летний Захарян отыграл 39 матчей за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Арсен Захарян
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Реал Сосьедад
0
Читайте также
Панарин и Бобровский встретились в финале Восточной конференции НХЛ
Сборные Евро 2024 называют составы команд на финальный турнир
Погибшие при атаке на Симферопольский район Крыма шли домой со стройки
«Задача только одна – Кубок Гагарина. Сколько лет подряд мы в финале играли?». Никита Нестеров – о Федорове, перезагрузке ЦСКА и земляках в плей-офф НХЛ
Адвокат рассказала о наказании для дачников за выращивание ипомеи трехцветной
Источник рассказал версию жены Шамарина о причинах его ареста
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
Материалы сюжета: Россия в июне: матч с Белоруссией в Минске
Сборная России назвала итоговый состав на матч против Белоруссии
В Иране предложили провести товарищеский матч со сборной России
Ташуев назвал логичным возможное продление контракта с Карпиным: «Он прекрасно знает всех ребят»
Газзаев назвал хорошей новость о переговорах с Карпиным по продлению контракта: «Работа соответствует уровню»
Игнатьев — о дальнейшем совмещении работы Карпина в «Ростове» и сборной: «Помощники снимают некое обременение»
Продление контракта с Карпиным в сборной России — логичный шаг. Альтернатива — Черчесов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Сборная России назвала итоговый состав на матч против Белоруссии