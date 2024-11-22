Представители РФС не посетят жеребьевку отбора к ЧМ-2026

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что представители РФС не посетят жеребьевку европейского отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года.

«Если мы не принимаем участие в отборе, то не посетим жеребьевку отбора к чемпионату мира», — сказал Митрофанов ТАСС.

18 ноября стало известно, что сборная России не будет допущена до жеребьевки квалификации ЧМ-2026.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

Жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2026 пройдет 13 декабря в Цюрихе. Отборочные соревнования стартуют 21-22 марта 2025 года. Финальная часть чемпионата мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.