Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 20:18

Пресс-атташе сборной Таджикистана рассказал, кого из россиян больше всего поддерживают таджикистанские болельщиков

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Новости

Руководитель пресс-службы Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев ответил на вопрос, кого из россиян больше всего поддерживают болельщики в стране.

«В Таджикистане есть персональные болельщики Далера Кузяева. Его отец Адьям родился в Душанбе, выступал за команду «Вахш». В 2019 году Далер со своим отцом посещал матчи юношеской сборной Таджикистана на Мемориале Гранаткина в Санкт-Петербурге. И наши игроки сильно его уважают.

Кроме того, в Таджикистане очень много болельщиков московского «Спартака», включая меня. Я хоть и работаю руководителем пресс-службы Федерации футбола Таджикистана, сам с 1996 года являюсь ярым болельщиком «Спартака». Смотрю только два чемпионата – Таджикистана и России. Если в одно время будут проходить матчи «Манчестер Сити» – «Челси» и «Спартак» – «Торпедо», я лучше посмотрю российские команды», – приводит слова Салиева «РБ Спорт».

Матч Таджикистан – Россия пройдет 17 ноября в Душанбе.

Далер Кузяев
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Две российские гимнастки сменили гражданство. От этого будет лучше всем
Удивительные истории из жизни Плющенко: «Раздевалка для меня превратилась в тюремную камеру»
США предупредили КНДР о санкциях за «поставки оружия» России
Журналист Андрей Караулов сообщил об обысках в его доме
Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом обрадовалась его выходу из колонии
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Президент «Оренбурга» — о Сычевом в сборной России: «Мы из бармена сделали игрока такого уровня!»

Ахметов: «Я всегда рад выступать за сборную России, неважно, официальная это игра или нет»