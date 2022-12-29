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Сегодня, 22:33

«Вечная память». Сборная России почтила память Пеле

Иван Шитик
Корреспондент
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Пресс-служба сборной России отреагировала на новость о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле.

«Умер Пеле. Легенде было 82 года. Вечная память», — говорится в сообщении

Также в социальных сетях сборной России появилась фотография Пеле вместе с выдающимся советским вратарем Львом Яшиным.

В 2000 году ФИФА назвала Пеле и аргентинца Диего Марадону лучшими футболистами XX века.

Яшин признан лучшим вратарем XX века по версии Международной федерации футбола. В его честь назван приз лучшему вратарю года.

Лев Яшин
Пеле
Сборная Бразилии по футболу
Сборная России по футболу
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