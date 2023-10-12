Президент камерунской диаспоры в РФ — о встрече сборной в аэропорту: «Может, подумали, что это уловка»

Президент камерунской диаспоры в РФ Луис Гоуенд в интервью «СЭ» высказался о приезде сборной в Россию.

— Видели, как сборную Камеруна встретили в аэропорту?

— Да! Песни, балалайки, русский фольклор!

— Как вам реакция сборной? Кажется, футболисты не совсем поняли, что происходит...

— Россия — страна приветливых и добрых людей. Вы знаете, как встречать гостей. Они не ожидали! Может, камерунцы подумали, что это уловка: хотят подружиться, чтобы мы не играли так агрессивно. (Смеется.)

Матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало встречи в 19.00 по московскому времени.