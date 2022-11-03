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Сегодня, 20:12

Президент «Оренбурга» — о Сычевом в сборной России: «Мы из бармена сделали игрока такого уровня!»

Президент «Оренбурга» отреагировал на попадание Сычевого в расширенный состав сборной России
Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на попадание нападающего Владимира Сычевого в расширенный состав сборной России на ноябрьский сбор.

«Мы предвидели это. Я два дня назад высказывался насчет того, что Сычевой находится в хорошей форме, и Карпину стоит обратить внимание на нашего игрока. Возможно, меня услышали. «Оренбург» радуется этому успеху. Можем себя в грудь стучать! Мы из недавнего бармена сделали игрока такого уровня! Это достижение клуба! Отметим ли в баре это? Как-нибудь разберемся (смеется). Когда он начал в том числе и в октябре сделал дубль в матчах с «Динамо» и ЦСКА, это о многом говорит», — сказал Еремякин «СЭ».

Ранее тренерский штаб сборной России огласил расширенный состав на товарищеский матч с Таджикистаном.

Всего в список попали 37 футболистов. Окончательный состав национальной команды на ноябрьский сбор будет объявлен позднее.

Сборная России по футболу
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