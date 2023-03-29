Президент ПФЛ Казахстана считает, что сборной России стоит ехать на турнир ЦАФА и играть даже в плюс 40

Спортивный функционер Рохус Шох считает, что сборной России нельзя отказываться от участия в чемпионате ЦАФА.

«Любые международные игры сейчас сборной России только в плюс в нынешней ситуации. А какая там будет температура — второе дело. В том же Бишкеке не будет плюс 40, там климат мягкий, рядом горы. Но даже если будет плюс 40 — и что. В такую температуру невозможно играть? В Ростове, Краснодаре или Волгограде не бывает таких показателей? К тому же полуофициальный статус турнира дает какую-то дополнительную мотивацию, как мне видится», — приводит «РБ Спорт» слова Шоха.

Чемпионат Центрально-Азиатской футбольной ассоциации должен пройти с 9 по 21 июня 2023 года. В нем примут участие Иран, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан и Таиланд.