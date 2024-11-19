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Сегодня, 21:56

Дюков: «Сборная России показала качественный футбол»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков прокомментировал победу над Сирией (4:0) в товарищеском матче.

«Команда показала качественный футбол. Могли забить больше, но самоотдача понравилась. Непростой соперник.

Итоги? К сожалению, не удалось провести три игры по независящим от нас причинам. Были и сильные соперники в этом году. Я считаю, что в этих играх был показан зрелищный и качественный футбол. Многие молодые футболисты получили игровую практику», — сказал Дюков.

Сборная России одержала пятую победу в 2024 году. В марте россияне дома разгромили Сербию (4:0), в июне — Белоруссию (4:0) в гостях, в сентябре — Вьетнам (3:0) в выездном матче, в ноябре — Бруней (11:0).

Сборная России по футболу
Сборная Сирии по футболу
Александр Дюков

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