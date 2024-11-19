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Сегодня, 22:02

Дюков: «Решение по Дзюбе принимает тренер»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о будущем форварда «Акрона» Артема Дзюбы в сборной России.

«Решение принимает тренер. Если бы я был главным тренером... не могу сказать, что слежу внимательно за Артемом. Но возможно бы вызвал, если бы он был в хорошей форме. Дзюба мне не звонил, говорили с ним, но с такой просьбой не обращался он ко мне. Несколько раз в год мы с Артемом говорим», — сказал Дюков.

Дзюбе осталось забить один гол в составе национальной команды России, чтобы обойти Александра Кержакова (30 голов) в списке лучших бомбардиров.

Артем Дзюба
Сборная России по футболу
Александр Дюков

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