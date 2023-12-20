Дюков: «В 2024 году РФС может подать заявление о переходе в Азиатскую конфедерацию»

Сегодня, 18:32
Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос крайнем сроки подачи заявления о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.
— Когда следующий дедлайн возможного ухода в Азию?
— В 2024 году мы можем подать заявление о переходе в АФК.
— Рабочая группа с УЕФА продолжает работу?
— Продолжает. Но и наша позиция, и позиция УЕФА известны.
На заседании Исполкома РФС 20 декабря было принято решение отказаться от идеи перехода в АФК.
Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.