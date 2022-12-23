Дюков о возможном участии России в Кубке Америки: «Шансы крайне низкие»

Дюков ответил на вопрос о возможном участии сборной России в Кубке Америки-2024

Президент РФС Александр Дюков в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о возможном участии сборной России в Кубке Америки-2024.

— Была идея участия в Кубке Америки 2024 года. Она еще есть или это нереализуемо?

— Это будет сложно реализовать.

— Вы ни с кем не общались на эту тему из латиноамериканских коллег?

— Нет, этот вопрос мы не обсуждали.

— Считает, что сейчас это нереалистично?

— Мне кажется, это нереалистично. Попробовать стоит, но шансы крайне низкие.

— Вы будете пытаться?

— Попробуем.

Кубок Америки проходит под эгидой КОНМЕБОЛ среди сборных стран Южной Америки. С 1993 года для участия в турнире также приглашаются две сборные из других регионов — как правило, из зоны КОНКАКАФ. В 2019 году в турнире принимали участие команды из АФК — сборные Катара и Японии.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

Решение по вопросу перехода РФС в Азию будет принято 27 декабря.