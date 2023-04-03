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Сегодня, 10:40

Дюков — о Тедеско в сборной России: «Он не был в нашем списке кандидатов, но поступало предложение его включить»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Доменико Тедеско.
Фото Александр Федоров «СЭ&quot;/ Canon EOS-1DX MarkII, «СЭ»
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Президент РФС Александр Дюков в интервью «СЭ» рассказал, рассматривалась ли кандидатура Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной России.

Ранее супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала «СЭ», что предлагала президенту РФС рассмотреть Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной России.

«Тренером был назначен Валерий Карпин. Тедеско не был в нашем списке кандидатов. Но предложение его туда включить поступало. От кого? Сейчас это уже не существенно. Автор предложения связан со «Спартаком»? Это был иностранец, который работал в России. Что касается Тедеско — у него был свой план на жизнь, свое видение карьеры. Он уехал из России еще в 2021 году», — сказал Дюков «СЭ».

Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 года по июнь 2021 года. 8 февраля 2023 года 37-летний специалист стал главным тренером сборной Бельгии.

Валерий Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. После отстранения от международных соревнований в марте 2022 года национальная команда провела четыре товарищеских матча: против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0) и Ирана (1:1).

РФС
Сборная России по футболу
Александр Дюков
Доменико Тедеско
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