Дюков о товарищеском матче сборной России: «10 октября Федерация футбола Боснии и Герцеговины даст окончательный ответ»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал ситуацию вокруг проведения товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины.

— На данный момент мы принципиально договорились с федерацией Боснии и Герцеговины о том, что игра состоится, — сказал Дюков. — Есть заявление ряда игроков, что они откажутся принимать участие. Состав на ноябрьские матчи еще не объявлен. Конечно, мы хотели бы сыграть с сильнейшими футболистами. Такие матчи необходимо проводить для возвращения нашего футбола на международную арену. Мы ждем 10-го октября, когда федерация Боснии и Герцеговины даст окончательный ответ. На данный момент мы исходим из того, что матч состоится.

— Какова ситуация с товарищеским матчем против Ирана?

— Мы договорились, что игра с Ираном должна состояться. У нас нет какой-либо другой информации от их федерации. Идет подготовка к этому матчу в штатном режиме. Нам важно провести эту игру. Сборная Ирана — сильная команда, которая примет участие в чемпионате мира. Исходя и трудностей логистики, можем сказать, что матч состоится в Катаре или Тегеране. Это мы определим позднее.

24 сентября сборная России провела товарищеский матч с Киргизией в Бишкеке (2:1). В ноябре команда планирует принять Боснию и сыграть на выезде с Ираном.