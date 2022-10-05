Дюков о товарищеском матче сборной России: «10 октября Федерация футбола Боснии и Герцеговины даст окончательный ответ»

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал ситуацию вокруг проведения товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины.
— На данный момент мы принципиально договорились с федерацией Боснии и Герцеговины о том, что игра состоится, — сказал Дюков. — Есть заявление ряда игроков, что они откажутся принимать участие. Состав на ноябрьские матчи еще не объявлен. Конечно, мы хотели бы сыграть с сильнейшими футболистами. Такие матчи необходимо проводить для возвращения нашего футбола на международную арену. Мы ждем 10-го октября, когда федерация Боснии и Герцеговины даст окончательный ответ. На данный момент мы исходим из того, что матч состоится.
— Какова ситуация с товарищеским матчем против Ирана?
— Мы договорились, что игра с Ираном должна состояться. У нас нет какой-либо другой информации от их федерации. Идет подготовка к этому матчу в штатном режиме. Нам важно провести эту игру. Сборная Ирана — сильная команда, которая примет участие в чемпионате мира. Исходя и трудностей логистики, можем сказать, что матч состоится в Катаре или Тегеране. Это мы определим позднее.
24 сентября сборная России провела товарищеский матч с Киргизией в Бишкеке (2:1). В ноябре команда планирует принять Боснию и сыграть на выезде с Ираном.
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