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Сегодня, 16:45

Дюков о товарищеском матче сборной России: «10 октября Федерация футбола Боснии и Герцеговины даст окончательный ответ»

Глава РФС Дюков сделал заявление о проведении товарищеского матча между сборными России и Боснии
Артем Бухаев
Корреспондент

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал ситуацию вокруг проведения товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины.

— На данный момент мы принципиально договорились с федерацией Боснии и Герцеговины о том, что игра состоится, — сказал Дюков. — Есть заявление ряда игроков, что они откажутся принимать участие. Состав на ноябрьские матчи еще не объявлен. Конечно, мы хотели бы сыграть с сильнейшими футболистами. Такие матчи необходимо проводить для возвращения нашего футбола на международную арену. Мы ждем 10-го октября, когда федерация Боснии и Герцеговины даст окончательный ответ. На данный момент мы исходим из того, что матч состоится.

— Какова ситуация с товарищеским матчем против Ирана?

— Мы договорились, что игра с Ираном должна состояться. У нас нет какой-либо другой информации от их федерации. Идет подготовка к этому матчу в штатном режиме. Нам важно провести эту игру. Сборная Ирана — сильная команда, которая примет участие в чемпионате мира. Исходя и трудностей логистики, можем сказать, что матч состоится в Катаре или Тегеране. Это мы определим позднее.

24 сентября сборная России провела товарищеский матч с Киргизией в Бишкеке (2:1). В ноябре команда планирует принять Боснию и сыграть на выезде с Ираном.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Челси
Милан

Обе забьют - да

28%

1.86

П1

19%

1.71

Х2

15%

2.20
⚽ Футбол. ЛЧ
Реал
Шахтер Д

Обе забьют - да

22%

1.96

Ф2 (2.5)

17%

1.65

ИТБ1 (2.5)

15%

12
⚽ Футбол. ЛЧ
Интер 1
Барселона 0
Матч завершен

П2

25%

1.86

Обе забьют - да

23%

1.59

16%

2.00
РФС
Сборная Боснии и Герцеговины по футболу
Сборная России по футболу
Александр Дюков
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