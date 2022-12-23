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Сегодня, 18:04

Дюков: «РФС не пытается никого шантажировать»

Артем Бухаев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома организации рассказал об отношениях с УЕФА.

— Предупреждение для УЕФА? Мы должны думать о себе, о своих футболистах и болельщиках, — заявил Дюков. — Мы не пытаемся никого шантажировать. УЕФА сделал очень много для развития футбола, мы продолжали сотрудничать все это время. Они продолжают финансировать проекты футбола. Речь идет не о президенте РФС и исполкоме. У нас есть спортсмены, которые должны видеть перспективу. Проще всего — ничего не предпринимать. Давайте подождем, год, два.

— Вы сказали, что большинство клубов были за переход в АФК. Участвовали ли клубы ФНЛ? И какое процентное соотношение?

— Я не обсуждал это с клубами ФНЛ, только с РПЛ. Какое процентное соотношение за? 100% при условии, что этот переход состоится. Половина клубов без обсуждений была за. Это 4 миллиарда населения, это растущая экономика. Есть определенный серьезный коммерческий потенциал, если смотреть на страны-участницы Азиатской лиги чемпионов, вполне по силам сделать премиальный фонд более чем материальный. Накачка чего-либо деньгами приводит только к инфляции, но определенный потенциал есть. Мы видим, что экономика этих стран развивается. Все последние годы, если мы посмотрим на рост мировой экономики, в последние годы он проходил только за счет Азии.

— Насколько возможно за эту неделю понять, как выстраивать трансферное окно и все остальные технические моменты, если мы переедем в Азию?

— Это все вопросы, которые мы должны поднять на след исполкома.

— У вас есть дорожная карта по переходу в АФК?

— У нас была дорожная карта для того, чтобы вернуться в соревнования УЕФА. Если мы не будем играть, это будет мощнейшие удар по российскому футболу. Одно дело — год не играть, другое — несколько лет, нас отбросит на такое количество лет.

Интересно иметь дискуссию и полемику. Вы спрашиваете о сомнениях перехода в Азию, я отвечаю. Возможно, что на следующем заседании мы не примем решение переходить в Азию.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

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